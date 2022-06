Alcácer do Sal dá-lhe o arroz: rota gastronómica nos restaurantes até domingo

Arroz de sardinha, canja de garoupa e arroz-doce são algumas das iguarias desta segunda edição da Rota do Arroz, promovida pela Câmara de Alcácer do Sal para celebrar um dos produtos mais importantes do território.

Cerca de 50 restaurantes do concelho de Alcácer do Sal, Setúbal, participam, entre esta terça-feira e domingo, na Rota do Arroz, evento gastronómico que pretende divulgar “um dos produtos mais importantes” deste território.

A 2.ª edição da Rota do Arroz, promovida pela Câmara de Alcácer do Sal, com o apoio do Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado (APARROZ), vai decorrer em 46 restaurantes espalhados pelo concelho, desde Alcácer ao Torrão, Comporta, Casebres, Albergaria do Sado ou Santa Susana.

“Esta iniciativa tem como objectivo divulgar um dos produtos mais importantes de Alcácer do Sal, já que produzimos 33% do arroz a nível nacional, particularmente o arroz carolino”, explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Vítor Proença.

Segundo o município, em comunicado, a Rota do Arroz tem por objectivos reforçar a atractividade de Alcácer do Sal, fomentar a retoma da actividade económica e turística ou preservar a identidade, sabores e saberes tradicionais. O evento visa ainda valorizar os produtos endógenos, promover o território e estimular a visita a este concelho do litoral alentejano.

De acordo com o autarca, trata-se de um evento “que vai colocar em evidência a excelência dos cozinheiros de Alcácer do Sal”, que “vão brindar” os visitantes com pratos que combinam o arroz com os produtos endógenos.

Durante seis dias, o arroz será acompanhado por marisco, peixe e carne, resultando em “iguarias fantásticas”, como é o caso “do arroz de lingueirão, ex-líbris do concelho”, destacou. O pinhão, o camarão, lavagante, choco, berbigão ou amêijoas são outros dos “produtos endógenos que vão enriquecer os pratos confeccionados” nos restaurantes aderentes.

“A Rota do Arroz valoriza esse excelente produto que tem de ser protegido e defendido, porque temos arroz a nível nacional e não necessitamos de importar arroz de outras paragens”, pois o do Vale do Sado “é de grande qualidade”, sublinhou Vítor Proença.

Canja de bacalhau com espinafres, arroz de pato, arroz de camarão, arroz do mar com corvina, lingueirão, amêijoas e coentros, arroz de choco e de tamboril ou pataniscas de bacalhau com o tradicional arroz de tomate à moda de Alcácer do Sal são algumas das “iguarias” nas ementas dos restaurantes.

Outras das propostas no âmbito do evento, que inclui animação musical nos estabelecimentos participantes, são arroz de sardinha, canja de garoupa ou arroz-doce.