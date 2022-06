Ao fim de 23 dias, o Senhor de Matosinhos despediu-se

Os foguetes foram lançados, agora apanham-se as canas. Esvaziam-se os espaços, desmontam-se os palcos, desaparecem as multidões e ressuscitam-se os escadotes. Os carrinhos de choque recolhem à garagem, enquanto os camiões entram em cena, prontos para abrigar os carrosséis que irão rumar a outras festas, entre as muitas que este ano estão a ser retomadas país fora.

Os cantares dos ranchos folclóricos, tunas e outros artistas já são só murmúrios que se ouvem apenas na memória. As luzes que deram cor à animação foram substituídas pela escuridão, que regressa a um espaço de luto pela celebração que chegou ao fim. Já não cheira a sardinha assada, só a saudade.

A Festa do Senhor de Matosinhos terminou este domingo, dia 12, após três semanas repletas das tradicionais festividades que restituíram à cidade a verdadeira romaria que a pandemia deixou em suspenso.