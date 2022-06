Preço médio do gasóleo simples já supera os dois euros por litro

Depois da gasolina simples 95, agora foi a vez de o preço do gasóleo ultrapassar a barreira dos dois euros por litro, em termos médios, nos postos de abastecimento de combustíveis de Portugal continental.

De acordo com os custos médios calculados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) a partir dos valores que lhe são comunicados pelos comerciantes licenciados, um litro de gasóleo simples custava, em média, 2,02 euros na segunda-feira, mais 12 cêntimos do que no domingo e mais 13 cêntimos do que na segunda-feira anterior, 6 de Junho.

O número de postos de abastecimento que vendem este combustível ligeiramente acima dos dois euros tem vindo a aumentar. Em todos os distritos há postos que já o fazem.

O gasóleo já tinha superado os dois euros no final de Março, à semelhança do que aconteceu na mesma altura com a gasolina simples 95.

Entretanto, o preço médio da gasolina voltou a ultrapassar essa barreira a 23 de Maio, mas, nessa altura, o mesmo não aconteceu com o gasóleo. As cotações do Brent do Mar do Norte negociado em Londres (a referência para o mercado português) agravaram-se nas últimas semanas e, por arrasto, os preços dos combustíveis também foram aumentando. Na segunda-feira, um litro de gasolina custava, em média, 2,17 euros.

Ao contrário do que se passou com o gasóleo, porém, na gasolina simples 95 observou-se uma descida de um cêntimo em relação a domingo. O custo foi idêntico ao da segunda-feira anterior, depois de, durante a semana, os preços terem chegado a estar nos 2,19 euros durante quatro dias.

Entretanto, nesta terça-feira, todos os distritos têm “bombas” a vender gasóleo acima dos dois euros e, se olharmos para os cinco postos mais caros de cada um, encontramos esses valores em todos, com excepção da Guarda e de Setúbal.

Os dois distritos têm postos com gasóleo simples acima dos dois euros, embora isso só aconteça em quatro locais de cada distrito.

Na Guarda, a quinta “bomba” mais cara vende o gasóleo simples a 1,888 euros por litro (num posto no concelho de Almeida) e, no distrito de Setúbal (o quinto mais caro), em Alcochete vende-se a 1,924 euros.

Os cinco mais baratos a nível nacional estão em Aljustrel (1,829 euros por litro), em Vilar Formoso (1,849 euros), na Azueira (1,85 euros), em Valença (1,851 euros) e na Covilhã (1.854 euros).

No distrito de Lisboa, os dois postos mais caros vendem o gasóleo simples a 2,199 euros por litro (um no centro da capital e outro na auto-estrada A21). No distrito do Porto, também há um comercializador no centro da cidade que vende este combustível a esse preço, seguindo-se duas “bombas” na A29 a praticar 2,179 euros por litro.

Esta semana, as taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) mantêm-se iguais às da semana passada: por cada litro de gasóleo, a taxa é de 0,16584 euros (165,84 por mil litros); por cada litro de gasolina, a taxa é de 0,32277 euros (322,77 por mil litros).

O Governo fixou estes valores no início do mês com o objectivo de manter a redução da carga fiscal que no início de Maio equivaleu a uma diminuição da taxa do IVA de 23 % para 13 %. Para assegurar que essa baixa se mantém, “tendo em conta os preços actualizados”, o Governo decidiu fazer uma descida adicional.