O “cowboy” Rúben acaba de candidatar-se às “bolinhas” do Tour

Guerreiro venceu uma prova para trepadores puros e fê-lo a 17 dias do início da Volta a França. Caso tenha liberdade para tal, o português poderá ter destaque no próximo Tour na luta pela camisola da montanha, classificação que já ganhou na Volta a Itália, em 2020.

No ciclismo, há poucos cartões-de-visita mais imponentes para um trepador do que deixar os rivais “a pé” numa montanha como o Mont Ventoux, mais ainda subindo-a não uma, mas duas vezes na mesma tarde. Foi isto que fez o português Rúben Guerreiro nesta terça-feira, com um triunfo categórico no Mont Ventoux Dénivelé Challenge – e o nome, que fala de “desnível”, já é bastante sugestivo.

Antes de percebermos o que está em causa importa, primeiro, esfriar o ímpeto: esta prova não é das mais proeminentes do calendário World Tour e a lista de ciclistas em 2022 não estava recheada de talento de primeira água.

Dito isto, não nos enganemos: Guerreiro acabou de vencer uma prova para trepadores puros – e estavam lá alguns bastante relevantes – e, sobretudo, fê-lo a 17 dias do início da Volta a França.

Segundo já chegou a contar ao PÚBLICO Manuel Correia, director-desportivo da Oliveirense e treinador que lançou Guerreiro no ciclismo de elite, no dia anterior a sagrar-se campeão nacional de estrada, em 2017, Rúben disse “ó chefe, amanhã vou enganar os gajos”.

Nesta terça-feira, o “cowboy de Pegões”, alcunha que já pegou, repetiu a proeza. Enganou mesmo rivais teoricamente mais fortes como Esteban Chaves (ficou em segundo), Guillaume Martin, Alejandro Valverde, Mikel Nieve, Carlos Verona, Atilla Valter, Valentin Madouas, Michael Woods ou Iván Sosa.

E fê-lo correndo com a ousadia e confiança com que corre quando se sente “com pernas” – a par de João Almeida, o português também é um ciclista bastante ofensivo quando está no seu terreno e com força para tal.

Guerreiro foi o que mais atacou e beneficiou disso para, após uma ofensiva solitária a 12 quilómetros da meta, superar o colega Esteban Chaves, também ele um trepador de elite – o colombiano chegou quase um minuto depois do vencedor, numa grande demonstração de força por parte do ciclista português.

A caminho do Tour

Esta prova teve duas subidas ao Mont Ventoux: uma inicial, até ao cume da mítica escalada, com 24,5 intermináveis quilómetros a 4,9% de inclinação. Depois, a coincidir com a meta, uma segunda subida ao Ventoux, mais curta, mas mais dura: 19,5 quilómetros a 7,9%.

Estas duas subidas – mais as outras três menos exigentes – faziam desta corrida uma prova cabal de quem tem, a 14 de Junho, pernas frescas. E quem as tem a 14 de Junho dificilmente não terá a 1 de Julho, quando começar o Tour.

E é aí que entra a relevância de tudo isto. Escalado para ir a França, Rúben Guerreiro deverá ter “carta branca” para lutar pela camisola das “bolinhas”, atribuída ao melhor trepador do Tour.

Não só pelo talento que já demonstrou, mas também porque a equipa Education First precisa de pontos urgentemente, sob pena de ser excluída do principal escalão do ciclismo para 2023. Pontos ganham-se com triunfos em corridas, mas também em etapas e em classificações como a montanha ou a juventude.

Na Volta a França, é pouco crível que a equipa exija a Guerreiro presença permanente junto dos líderes Rigoberto Urán e Chaves, até porque os colombianos não são dos favoritos ao triunfo, longe disso. Nessa medida, Guerreiro poderá, assim permitam as posições de Urán e Chaves na classificação, ter alguma liberdade para lutar por etapas e até pela classificação da montanha.

Parece claro que Rúben “tem as pernas no lugar”, algo que já tinha mostrado, a espaços, com o nono lugar no Critério do Dauphiné, conquistado há dias por Primoz Roglic. Resta ter liberdade. Se tiver, o Tour pode ter cores portuguesas em pódios.