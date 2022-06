Costa Rica bate Nova Zelândia e conquista última vaga no Mundial

Costa-riquenhos completam o Grupo E, juntamente com a Alemanha, a Espanha e o Japão.

A Costa Rica conquistou nesta terça-feira a 32.ª e última vaga no Campeonato do Mundo de futebol de 2022, ao vencer a Nova Zelândia por 1-0, no play-off intercontinental de apuramento entre CONCACAF e Oceânia.

Em Doha, um golo de Joel Campbell, ex-jogador do Sporting, logo aos três minutos, selou o apuramento dos costa-riquenhos, que repetem as presenças de 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.

A formação da América Central tem como melhor classificação num Mundial o oitavo lugar conseguido em 2014, edição em que “caiu” nos quartos-de-final, diante dos Países Baixos, no desempate por penáltis (3-4, depois de 0-0 nos 120 minutos).

Na fase final, a Costa Rica vai ficar no Grupo E, juntamente com as campeãs mundiais Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014) e Espanha (2010) e o Japão. A estreia está agendada para 23 de Novembro, face aos espanhóis.

A formação costa-riquenha é a quarta da CONCACAF a seguir para a fase final do Mundial2022, juntando-se a Canadá, Estados Unidos e México.