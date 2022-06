Mariana Reis fecha com ainda ando assim a divulgação em videoclipes do seu EP coisas por dizer

Chega ao fim a publicação dos singles e videoclipes EP coisas por dizer, de Mariana Reis, com o quarto e último tema do disco, ainda ando assim. Lançado em finais de Abril, o EP começou a ser divulgado em Setembro de 2021 com engana-me hoje, eu deixo, seguido do tema-título, coisas por dizer, lançado no dia 1 de Abril. O terceiro tema foi há brilho na noite, publicado no passado dia 1 de Junho. Agora, ainda ando assim (cujo título é grafado, tal como os restantes, sem maiúsculas) é uma canção que, segundo escreve Mariana Reis no texto que a anuncia, “fala sobre uma relação que houve no passado e que ficou sempre por ultrapassar”, “sobre querermos esquecer alguém mas não conseguirmos, é aquele amor da nossa vida.” É, diz ela, “um relato a meias entre um dilema: sabemos que esta relação ou pessoa já não volta mais e por isso fazemos de tudo para esquecer, mas ao mesmo tempo voltamos sempre a imaginar como seria se tudo voltasse. Há um lado de dor e desespero que fala sobre amarmos tanto alguém que até queremos que essa pessoa vá embora, para deixarmos de ter este sufoco. A pessoa já não é nossa, mas nunca deixamos de a amar, ao mesmo tempo que sabemos que as coisas não resultaram e queremos ficar livres desse dilema. Volta sempre a recaída eventualmente, voltamos sempre a imaginar que ainda é possível e portanto fala também sobre saudade, amor e sobre memórias de tempos felizes.”

Com letra e música de Mariana Reis (voz, coros, guitarras), os arranjos são partilhados entre ela e Francisco Nilo (coros, guitarras), que também assegura a produção. Produzido, realizado e dirigido por João Pedro Félix, o videoclipe tem a participação de Mariana Reis e João Pinto.

Nascida em Almada, no dia 8 de Setembro de 1996, Mariana Reis teve aulas de piano durante onze anos, dos 8 aos 19. Pelo meio, aos 14, aprendeu a tocar guitarra sozinha, utilizando depois os dois instrumentos para compor canções. A par disso, formou-se em gestão de empresas e dá aulas de piano em duas escolas, enquanto vai compondo para si própria e para outras vozes.