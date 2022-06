Morreu Abraham B. Yehoshua, escritor israelita e defensor dos direitos humanos

Grande admirador de William Faulkner, considerado um dos grandes nomes da literatura do seu país, reflectiu na sua obra sobre os dilemas e as ambiguidades da identidade judaica e foi um empenhado defensor de uma Palestina independente. Morreu aos 85 anos, com cancro.

O escritor Abraham B. Yehoshua, considerado um dos grandes nomes da literatura israelita juntamente com Amoz Oz (1939-2018) e David Grossman (n. 1954), morreu nesta terça-feira aos 85 anos, com um cancro, num hospital de Telavive. A notícia foi divulgada pela sua família, disse a agência Reuters.

A sua obra, que inclui contos, romances, ensaios e peças de teatro, foi um permanente território de reflexão sobre os dilemas e as ambiguidades da identidade judaica, e nomeadamente da complexa coabitação entre Israel e a Palestina. Yehoshua defendia o direito do povo palestiniano a viver nas suas terras ancestrais.

Apesar da sua declarada oposição à abordagem do Estado israelita quanto aos territórios ocupados, o Presidente Isaac Herzog lamentou a sua morte, enfatizando a importância do autor na construção de uma literatura nacional. “Deu-nos uma imagem precisa, fidedigna e amorosa, e às vezes também dolorosa, de nós mesmos: um mosaico de sentimentos profundos”, considerou num comunicado. “Foi um dos maiores escritores de Israel, ofereceu-nos obras inesquecíveis, que continuarão a ser lidas por gerações”, acrescentou.

Formado em literatura e filosofia pela Universidade de Jerusalém, Abraham B. Yehoshua deu aulas em Paris e foi professor de literatura comparada e de literatura hebraica na Universidade de Haifa, no Norte de Israel. Para Nitza Ben-Dov, ​que foi sua colega naquela instituição, era sem dúvida “o maior autor” de Israel. “Ele passou de escrever histórias surrealistas e oníricas, desligadas do tempo e do espaço, para escrever obras enraizadas na cultura israelita e no presente”, disse à Agência France-Presse.

Filho de judeus sefarditas de origem grega e marroquina, ex-pára-quedista, foi uma figura proeminente da organização de direitos humanos B'Tselem e do partido de esquerda pacifista Meretz, que defende a retirada de Israel para as fronteiras anteriores à guerra de 1967, apoiando a criação de um Estado palestiniano independente.

A sua obra está traduzida do hebraico para mais de 28 línguas, incluindo o português, mas não está editada em Portugal. No Brasil estão publicados Shiva, Viagem ao Fim do Milênio, A Noiva Liberta, A Mulher de Jerusalém, Fogo Amigo e O Túnel. O escritor foi um dos convidados da Festa Internacional de Paraty em 2010, onde debateu o processo de paz entre árabes e israelitas com a escritora iraniana Azar Nafisi.

Além do Prémio Israelita para Literatura em 1995, Yehoshua recebeu diversos galardões internacionais importantes, entre eles o prémio francês Médicis (em 2012), o Alterman Prize para Melhor Romance do Ano (em 1992), o Viareggio (em 2005), e pelo conjunto da obra, o Brenner Prize e o National Jewish Book Award.

“O trabalho de Yehoshua era estruturalmente inovador e tradicional quanto à narrativa”, descreve o The Times of Israel no seu obituário, lembrando que Yehoshua referia com frequência William Faulkner, autor que reverenciava.