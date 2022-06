Terça, na TV: crimes em série na URSS, Lisboa e descentralização

CINEMA

A Troca

Cinemundo, 20h45

Solteira aos 40 anos, Kassie (Jennifer Aniston) recorre à inseminação artificial para ter um filho sozinha. Sete anos depois, com a vida estável e um filho de seis anos, ela descobre o segredo guardado por Wally (Jason Bateman), o seu melhor amigo, durante todo este tempo: ele substituiu o esperma do dador escolhido por Kassie pelo seu próprio. Agora, complicações à parte, ambos vão ter que lidar com a situação da melhor forma possível, nesta comédia romântica de Josh Gordon e Will Speck.

A Mexicana

AXN Movies, 21h10

Gore Verbinski assina uma comédia de acção em que Jerry Welbach (Brad Pitt) recebe dois ultimatos simultâneos: um da máfia, para ir ao México resgatar uma pistola rara, “A Mexicana"; e outro da namorada (Julia Roberts), exigindo que saia do mundo do crime. Preferindo ficar mal com a namorada, mas vivo, Jerry cede ao primeiro, mas irá penar para conseguir levar esta arma amaldiçoada até ao seu destino. Os problemas começam quando a sua namorada é raptada por um assassino contratado, Leroy (James Gandolfini).

A Criança n.º 44

Cinemundo, 22h30

Na URSS dos anos 1950, Leo Demidov (Tom Hardy) é um agente do KGB que se vê despromovido por investigar uma série de homicídios de crianças cometidos por um polícia militar. Com o apoio da sua mulher Raisa (Noomi Rapace), ele decide seguir o caso por conta própria. Um thriller vagamente baseado no caso do serial killer Andrei Chikatilo, que conta ainda com as interpretações de Gary Oldman, Paddy Considine e Vincent Cassel.

SÉRIES

Segredos de Um Casamento

RTP2, 12h06

Segunda temporada da sitcom australiana sobre a família Butler e a sua luta por manter viva a paixão no meio da rotina. Greg (Peter Helliar) e Em (Lisa McCune) estão mais ajustados à sua nova situação e perseguem novos objectivos, mas a adolescência de Sophie e a obsessão da pequena Chloe por piratas e tubarões irão atrapalhar os seus planos.

Crimes nos Trópicos

Fox Crime, 22h

No paraíso tropical da Martinica, duas mulheres investigam crimes: Mélissa (Sonia Rolland), uma parisiense forçada a ir viver para a ilha devido a um escândalo com o seu marido; e Gaëlle (Béatrice de la Boulaye), agente local que não podia ter personalidade mais oposta. No episódio desta noite, uma atinge a outra a tiro. É o início da segunda temporada da série criada por Eric Eider, Ivan Piettre e Thierry Sorel.

DOCUMENTÁRIOS

Lisboa, Cidade Triste e Alegre

RTP2, 23h37

Estreia. Amigos e arquitectos que desenvolveram a sua actividade em pleno Estado Novo, Victor Palla e Manuel Costa Martins captaram a Lisboa dos anos 1950 em cerca de 6000 fotografias publicadas em fascículos, integrando um livro epónimo que despertou recentemente de um esquecimento de mais de meio século para grande projecção internacional. Este documentário de João Trabulo tece merecida homenagem ao trabalho fotográfico destas duas figuras, na ocasião dos 100 anos do seu nascimento.

Viagem pelo Pacífico com Sam Neill

Odisseia, 16h

Neste segundo de seis episódios que acompanham Sam Neill na peugada do Capitão Cook no Pacífico, 250 anos depois da viagem original, vamos até à Nova Zelândia, o país natal do actor. Debruçando-se sobre as ramificações culturais das primeiras interacções de Cook com o povo Maori, assim como o impacto social e político da colonização ocidental sobre o território e as suas gentes, Sam mergulha nesta complexa história de trocas comerciais, tradições e conflitos turbulentos.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h07

O governo fortaleceu o papel das autarquias em sectores como a educação, a cultura e a saúde, mas os municípios argumentam que as novas responsabilidades não se traduzem na realidade orçamental e são financeiramente incomportáveis. Num momento de especial atrito entre o poder local e o central, com o projecto de Regionalização praticamente congelado, Carlos Daniel conduz um debate focado nos problemas desta “Descentralização”, reunindo figuras fulcrais deste processo.