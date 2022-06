Inundações fecharam o Parque Nacional de Yellowstone pela primeira vez em 34 anos

As inundações e deslizamentos de terra e lama foram desencadeados por dias de chuvas torrenciais no parque e fecharam todo Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA

As cheias e os deslizamentos de rochas, desencadeados por uma repentina ocorrência de chuvas fortes sem precedentes, levaram, esta segunda-feira, à decisão inédita de encerrar todas as cinco entradas do Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, no início da estação turística de Verão, disse o superintendente do parque. Todo o parque, abrangendo partes do Wyoming, Montana e Idaho, permanecerá fechado aos visitantes, incluindo aqueles com reservas de alojamento e campismo, pelo menos até quarta-feira, uma vez que os funcionários estão agora a inspeccionar os danos nas estradas, pontes e outras instalações.

Os encerramentos ocorrem quando Yellowstone se preparava para celebrar o seu 150º aniversário, e quando as comunidades locais fortemente dependentes do turismo contavam com um ressurgimento após as restrições de viagem da COVID-19 durante os últimos dois verões.

Todas as cinco entradas do parque foram encerradas ao tráfego de entrada para este primeiro Verão desde uma série de incêndios devastadores em 1988. O Serviço Nacional de Parques disse que estava a trabalhar para retirar os visitantes e o pessoal que permanecia em vários locais, especialmente no flanco norte mais duramente atingido do Parque Nacional de Yellowstone.

“É provável que o lado norte seja fechado durante um período substancial de tempo”, disse o superintendente do parque, Cam Sholly, numa declaração. A comunidade de Gardiner, Montana, situada logo após a fronteira norte do parque e onde residem de muitos dos trabalhadores de Yellowstone, foi também afectada por um deslizamento de lama, de acordo com o Serviço Nacional do Parque.

As imagens aéreas divulgadas pelo Serviço do Parque mostraram grandes faixas da sinuosa estrada de entrada Norte entre Gardiner e a sede do parque em Mammoth Hot Springs, Wyoming, esculpidas pelas cheias ao longo do rio Gardner - desfiladeiros que provavelmente levarão meses a reparar completamente. Os cortes de energia foram dispersos pelo parque, e as avaliações preliminares mostraram numerosas estradas através de Yellowstone danificadas ou cobertas de rochas e lama, com uma série de pontes também com estragos visíveis, disse a agência.

Com a previsão de ocorrência de mais chuva, há árias estradas na região sul do parque que se encontram em risco de serem inundadas. As inundações e deslizamentos foram desencadeados por dias de chuvas torrenciais no parque e chuvas constantes em grande parte do largo Intermountain West, seguindo uma das nascentes mais húmidas da região em muitos anos. O serviço do parque caracterizou as chuvas e inundações que varreram o parque como sendo sem precedentes, com o rio Yellowstone a ultrapassar as suas margens para além dos níveis recorde.

Um súbito pico de temperaturas no Verão durante os últimos três dias também acelerou o derretimento e o escoamento da neve acumulada nas elevações mais altas do parque devido a tempestades de fim de inverno. As fortes chuvas e o rápido escoamento da neve convergiram para criar estas perigosas condições no parque apenas duas semanas após o tradicional pontapé de saída do fim-de-semana do Memorial Day da estação turística de Verão dos EUA, que contabiliza a maior parte dos 4 milhões de visitantes anuais de Yellowstone.

Yellowstone, estabelecido como o primeiro parque nacional do mundo em 1872 e estimado como um dos principais destinos turísticos ao ar livre da América, ocupa cerca de 2,2 milhões de acres (890.308 hectares) famoso pelos seus géiseres, vida selvagem abundante e paisagens espectaculares.