O engenheiro da Google que pensa que a inteligência artificial da empresa ganhou vida

O engenheiro da Google Blake Lemoine abre o programa da LaMDA, um chatbot inteligente da Google, no seu portátil e começa a escrever. “Olá, LaMDA, daqui fala Blake Lemoine”, ​escreve no ecrã de chat que lembra uma versão do programa de mensagens da Apple, com balões de fala de tons de azul árctico.