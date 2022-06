Tempo quente veio para ficar, mas há aguaceiros à vista

Na quarta-feira, as máximas devem ultrapassar os 30ºC em todos os distritos, mas as temperaturas vão descer gradualmente ao longo da semana.

O calor que se fez sentir no fim-de-semana prolongado veio para ficar, mas as temperaturas vão começar a descer gradualmente em todas as regiões do território continental nos próximos dias. Para quinta-feira, o IPMA prevê aguaceiros e muita nebulosidade, principalmente no norte e centro.

Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade no litoral oeste, e vento em geral fraco. Haverá também uma pequena descida da temperatura mínima no Algarve e uma pequena descida da temperatura máxima no litoral da região sul.

Neste início de semana, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16ºC em Leiria e os 23ºC em Portalegre e Castelo Branco e as máximas entre os 24ºC em Viana do Castelo e os 40ºC em Évora. Braga poderá chegar aos 33ºC, Vila Real aos 37ºC e o Porto fica-se pelos 27ºC. Santarém poderá chegar aos 37ºC e Lisboa e Setúbal aos 32ºC. No Algarve, Faro poderá chegar aos 30ºC e Sines aos 26ºC.

As previsões do IPMA para terça e quarta-feira são muito semelhantes às do dia anterior. Haverá tempo quente, mas o céu azul vai desaparecer em algumas regiões e está nublado em todo o país (temporariamente muito nublado no litoral oeste). Está prevista uma pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro (e no Grande Porto). Para o Algarve, pelo contrário, está prevista uma pequena subida da temperatura.

Na terça-feira, os termómetros vão oscilar entre os 16ºC em Viana do Castelo e os 21ºC em Vila Real, Viseu e Castelo Branco (mínimas) e entre os 22ºC em Viana do Castelo e os 40ºC em Évora e Beja (máximas). Viseu, Guarda e Lisboa poderão chegar aos 33ºC, Portalegre e Bragança aos 37ºC e Santarém aos 38ºC. Faro poderá chegar aos 28ºC e Sines aos 25ºC.

Para quarta-feira, há descida da temperatura mínima no Algarve e da temperatura máxima no litoral da região Sul e há céu nublado em quase todas as regiões. Ainda assim, em todos os distritos, as máximas ultrapassam os 30ºC. Évora, Castelo Branco, Bragança e Vila Real podem chegar aos 39ºC, Beja e Santarém aos 40ºC. Porto e Braga poderão chegar aos 33ºC, Lisboa e Sines aos 32ºC, Faro aos 34ºC e Coimbra aos 36ºC.

Na quinta-feira, o IPMA prevê que existam períodos de muita nebulosidade e aguaceiros que podem ser acompanhados de trovoadas nas regiões Norte e Centro, onde também haverá uma descida de temperatura.

Cerca de 60 concelhos em perigo máximo de incêndio

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam esta segunda-feira um perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No distrito de Bragança estão sob este alerta do IPMA os concelhos de Mirandela, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, Bragança e Alfandega da Fé.

Estão também em perigo máximo de incêndio os concelhos de Arganil, Tábua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Góis, no distrito de Coimbra, e os concelhos do Fundão, Covilhã, Penamacor, Belmonte, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Penalva do Castelo, Oleiros, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

O IPMA colocou sob o mesmo alerta, no distrito de Viseu, os concelhos de Armamar, Penedono, Tabuaço, Meda, São João da Pesqueira, Moimenta da Beira, Sernancelhe, Nelas e Carregal do Sal, e no distrito da Guarda, os concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Pinhel, Almeida, Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres e Manteigas e Seia.

Em perigo máximo de incêndio estão também, no distrito de Santarém, os concelhos de Constância, Abrantes, Sardoal, Mação, Ferreira do Zêzere, Tomar, Vila Nova da Barquinha e Chamusca.

O IPMA colocou também em perigo máximo de incêndio os concelhos de Nisa, Portalegre, Gavião, Castelo de Vide e Marvão, no distrito de Portalegre, e os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Loulé e Alcoutim no distrito de Faro.

Segundo a informação publicada no site do instituto, estão em perigo muito elevado de incêndio, vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Guarda, Viseu Bragança, Braga e Vila Real.