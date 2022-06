Hospital de Vila Franca de Xira com limitações na Urgência Geral até às 21h

O Hospital de Vila Franca de Xira pediu nesta segunda-feira ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) que encaminhe para outras unidades os utentes transportados em ambulância, por incapacidade do seu Serviço de Urgência.

Fonte do Hospital de Vila Franca de Xira disse à Lusa que a situação abrange apenas a Urgência Geral de adultos e apenas para doentes que cheguem de ambulância, estando o serviço a funcionar para utentes que chegam pelos próprios meios.

Segundo a fonte, as urgências de obstetrícia e pediátrica estão a funcionar normalmente, estando prevista a regularização da situação na Urgência Geral a partir das 21h.

Desde sexta-feira que se verificam limitações noutros hospitais mas relativas às urgências de ginecologia e obstetrícia. Os hospitais das Caldas da Rainha, Santarém, Setúbal, Barreiro, Almada, Loures, Amadora-Sintra e São Francisco Xavier (Lisboa) estiveram com problemas e com as urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas durante algum tempo. Algumas continuam esta segunda-feira a funcionar com limitações.