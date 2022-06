O Estado da Administração Pública

Esta missiva prende-se com o artigo sobre o tema em epígrafe publicado na edição de sábado. Uma frase desse artigo fez-me sorrir: “...o sector encontra dificuldades em atrair trabalhadores qualificados…”. Quanto a isso, o que posso afirmar convictamente é que o Estado malbarata os recursos que possui, dou-vos o meu exemplo, conheço vários outros, muitos, mas não devo falar por ninguém. Eu tenho 52 anos, sou funcionário numa autarquia, tenho licenciatura, pós-graduação, mestrado, falo e escrevo várias línguas, possuo ainda dois certificados de formador e, no entanto, sou apenas Assistente Técnico, aufiro pouco mais que o salário mínimo. Perguntam-me o porquê deste estado de coisas, no meu caso é apenas porque não faço parte da cor política do dirigente autárquico. Basta um simples pormenor como este para vermos a nossa carreira prejudicada, por isso vos digo que a realidade da AP é muito mais complexa do que o artigo mostra.

Francisco Pereira, Almeirim

Alerta aos bebés

As urgências de obstetrícia em vários hospitais centrais estão encerradas nestes dias. O Hospital de Braga não vai ter médicos da especialidade entre as 8h de domingo e as 8h segunda-feira. No Beatriz Ângelo, esta urgência estará encerrada desde as 8h de sábado até às 8h de segunda. Na última quarta-feira morreu um bebé no parto, por falta de médico obstetra no Hospital das Caldas da Rainha. Prevê-se que em vários hospitais do país voltem a encerrar estas urgências no dia 18 deste mês.

Marcelo, Presidente de todos os portugueses, numa visita a um hospital em Londres (onde trabalham dezenas de enfermeiros portugueses, substancialmente mais bem pagos do que se tivessem ficado por cá), disse ser um “ponto crítico específico!” Se não fosse um problema tão sério, dramático mesmo, eu diria: “Enviem um alerta para os bebés não ousarem nascer nos próximos (só nesses?) fins-de-semana!”

É deste modo, e cortando a ajuda alimentar (a caridadezinha) a cerca de 30 mil beneficiários, e com a falta de creches no público, que se incentiva a natalidade? Se eu ainda estivesse em idade fértil, seguramente não teria tido os filhos que tive. Desgraçado país que não cuida nem dos velhos nem dos novos.

Domicília Costa, V. N. Gaia

Novo vice-rei do Norte?

Há cerca de 20 anos, embora o brigadeiro Pires Veloso, comandante da região militar do Norte, fosse, algumas vezes, chamado vice-rei do Norte, o mais conhecido com esse título era Pinto da Costa, presidente do FCP. Pinto da Costa, ancorado no futebol, alardeava e tinha mesmo um poder tal que influenciava instâncias decisoras fora do desporto.

Passados mais de 20 anos, parece estar agora alguém a querer alcandorar-se a esse título honorífico. Pensando bem, o que levará o Dr. Rui Moreia, presidente da Câmara do Porto, a pedir ao Presidente da República para vetar o OE de 2022? Achará o Dr. Rui Moreira que, por se ter apresentado ao eleitorado numa lista de independentes, deve ser reconhecido com poderes superiores ao dos presidentes das câmaras apresentados pelos partidos? Não andará por aí outro tipo de ambições? Como está no seu último mandato, não estará a preparar o campo para vir a ocupar o cargo do vice-rei do Norte nos futebóis? Ou serão outros tipos de ambições?

Senhor Dr. Rui Moreira, não estrague agora, com exigências despropositadas, o prestígio que durante anos eu e muitos outros portugueses lhe reconhecemos, ainda que o faça para atingir patamares de poder que morem nos seus sonhos.

Acácio Alferes, Évora

Apoio alimentar

Durante a pandemia, perante o aumento do desemprego, principalmente dos trabalhadores informais, o Governo aumentou muito o apoio alimentar. Agora, perante a retoma da actividade e emprego, a ministra Ana Mendes Godinho decidiu reavaliar as condições de necessidade desse apoio, prevendo-se que o número de apoios diminuiria. Se não o fizesse seria, e com razão, acusada de distribuir apoios sem critério.

Pois, apesar de tudo explicado, não só nas cartas dos leitores como nas notícias do jornal (…), aparece a acusação de cortes nos apoios que são necessários. É mesmo o gosto bem português de achar que tudo está mal “neste país” e a moda, geral e perigosa para a democracia, de acusar os governantes de insensibilidade e, em alternativa, de desperdício dos dinheiros públicos.

M. Helena Cabral, Carcavelos