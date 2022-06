A democracia em perigo

As audições públicas sobre as investigações ao ataque ao Capitólio dos EUA, no ano passado, confirmam os piores cenários. A invasão de 6 de Janeiro foi a expressão mais violenta de uma tentativa de golpe de Estado que Donald Trump não teve quaisquer escrúpulos em incentivar. A tese da comissão de inquérito do Congresso, segundo a qual a invasão não foi uma manifestação espontânea que ficou fora de controlo, é mais do que plausível. Grupos extremistas coordenaram-se entre si para que assim fosse, legitimados pelas mensagens de Trump. A comissão diz ter provas de que o ex-Presidente “supervisionou e executou” um plano de sete etapas, destinado a interromper a transferência pacífica do poder.