Turismo sustentável, vida de emigrante e o momento ideal

Quase a chegar ao fim desta terceira temporada do Ready. Gap. Go!, trago como convidada a Patrícia Ahmad, que nos vem falar sobre sustentabilidade e trazer um pouquinho de consciencialização para esta crise que todos enfrentamos, a crise climática. Desde pequenina, Patrícia sempre foi muito apaixonada por animais e pela natureza, trazendo até a prática da reciclagem para junto da sua família. Ainda assim, a grande reviravolta aconteceu durante uma viagem à Indonésia.

Sempre soube desde muito cedo que queria ser bióloga marinha mas, tendo em conta a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, decidiu investigar outras opções e foi aí que se lembrou de uma outra paixão - viajar. Licenciou-se em informação turística e começou a trabalhar na área de hotelaria. No entanto, em 2020, com a chegada da pandemia, a Patrícia viu o seu mundo desabar. Logo depois de se ter despedido para ir atrás de um sonho antigo - viver em Londres -, a área do turismo começou a fechar as portas, e o contrato de trabalho que já havia assinado ficou sem efeito.

Meio perdida, lembrou-se de algo que sempre quis fazer, mas que estava constantemente a adiar – começar um blogue, criar um site e investir nas redes sociais. Sem trabalho e no meio de quarentenas infinitas decidiu começar o blogue e a sua página de Instagram, @travellingtothegreen, onde partilha conselhos de sustentabilidade e histórias de viagem. O grande foco da página é poder mostrar que podemos viajar com o menor impacto possível e divertir-nos à mesma. “É possível existir um turismo mais autêntico, estar com as pessoas locais, ajudá-las, consumir produtos locais… A sustentabilidade não tem que ser um turismo aborrecido.”

Mas o que despertou esta sede de lutar pelo nosso planeta? Patrícia conta-nos do seu sonho de ir para a Austrália mas o Universo encaminhou-a para a Indonésia, onde se apercebeu do impacto que todos temos a nível global. Nesta viagem apercebeu-se principalmente do lixo que os turistas acabam por trazer à ilha, tanto nas praias como nos rios. E ainda o facto de os locais, pelo contrário, apresentarem uma grande conexão com a natureza, preservando-a e respeitando-a duma maneira mais sustentável.

Patrícia realça ainda algumas boas práticas aplicadas lá e alguns conselhos para que todos possamos praticar. Muitas vezes é apenas sermos o mais simples possível e conscientes do que está à nossa volta.

Neste momento, Patrícia vive em Dublin, Irlanda, e revela que a experiência está a ser fantástica. Por fim, confessa que uma das maiores lições que aprendeu foi a arriscar mais. Não adiar aquilo que queremos muito fazer, ora por não ser o momento ideal, ora por não ter dinheiro suficiente, a verdade é que o momento certo nunca irá chegar. E tu, do que estás à espera?

