PIB do Reino Unido recua 0,3% em Abril e surpreende analistas

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido recuou 0,3% em Abril, acentuando a tendência de estagnação económica no país num contexto marcado pela elevada inflação.

O recuo registado em Abril contraria a estimativa dos analistas contactados pela Reuters, que apontava para uma subida de 0,1% do PIB.

A economia britânica - que acumula dois meses sem crescimento económico – foi limitada em Abril pelo fim do programa público de testes e acompanhamento da covid-19, que contribuiu para uma redução de 5,6% da actividade do sector da saúde.

Mas o maior contributo para a queda do PIB veio do sector dos serviços, que contraiu 0,3%, uma evolução que foi acompanhada tanto na indústria (-0,6%) como na construção (-0,4%), todos a sentir o impacto da subida acentuada dos preços das matérias-primas, bem como o efeito dos constrangimentos na logística global.

Estes dados introduzem alguma incerteza sobre o ritmo da evolução das taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra, que deverá aumentar novamente as suas taxas de referência em 25 pontos base para 1,25% na reunião desta quinta-feira. Apesar da pressão crescente da inflação, o impacto que os preços já estão a ter na economia poderá levar a autoridade monetária britânica a moderar o ritmo destas subidas até ao final do ano.