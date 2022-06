França capitula frente à Croácia e tenta sobreviver na Liga das Nações

Modric marcou de penálti o golo que deu a primeira vitória dos croatas em duelos com os campeões do mundo, que não poderão revalidar o título na Liga das Nações.

A selecção francesa voltou a sair derrotada (0-1) do Stade de France, na recepção a uma Croácia que marcou cedo e se revelou intransponível, deixando os campeões do mundo sem possibilidade de revalidarem o título e em posição cada vez mais precária para garantir a permanência na Liga A da Liga das Nações.

Modric assinou, de penálti, o primeiro triunfo da Croácia sobre a França, selecção que para além de não conseguir abandonar o último lugar do grupo 1 continua sem vencer na prova, tendo agora interrompido longa série de jogos sem ficar em branco.

A França estava obrigada a vencer para poder aspirar a uma vitória no grupo e, sobretudo, para escapar ao cadafalso e à perspectiva cada vez mais real de queda para a Liga B. Mas nem o factor casa — que já não resultara frente à Dinamarca — nem o estatuto de detentor do título de vencedor da Liga das Nações ajudaram a equipa de Didier Deschamps a resolver uma situação crítica e um pouco ingrata na área de rigor, na sequência de um canto, em que Konaté pisou Budimir, originando o penálti que Modric transformou em vantagem logo aos 5 minutos.

Com Mbappé de regresso à titularidade, a França fez o que lhe competia, aumentando os níveis de agressividade em busca de brecha que nem Mbappé nem Nkunku foram capazes de descortinar face à organização croata.

A equipa de Zlatko Dalic precisava apenas de um pretexto para mostrar as garras, o que foi ensaiando em lances de bola parada, enquanto os campeões do Mundo se debatiam num mar de dúvidas, com o meio-campo a não dar resposta na construção de lances de ruptura.

Esgotados os primeiros 45 minutos, o início da segunda parte ficava marcado por um remate de Mbappé, desviado por Ivusic. Deschamps arriscava um pouco mais com duas substituições no sector recuado, mas a França, com Benzema discreto, não encontrava soluções. Mesmo a acabar, a França podia ter evitado o desaire num autogolo dos croatas, mas a bola não entrou e os campeões do mundo confirmaram a crise.

Em Copenhaga, a Dinamarca vingou, frente à Áustria, a derrota caseira com a Croácia na ronda anterior, batendo a selecção de Ralf Rangnick por 2-0. Wind (21’) e Skov Olsen (37’) dissiparam as dúvidas relativamente à liderança do grupo, deixando a Áustria numa posição difícil, a ter que enfrentar, em Setembro, a França e a Croácia numa luta pela sobrevivência.

Na Islândia, em partida do grupo 2 da Liga B, Israel (com o português Miguel Vítor a cumprir o terceiro jogo no onze titular), defendia a liderança que os islandeses reclamaram por duas vezes. A equipa da casa adiantou-se aos 9 minutos, mas um autogolo (35’) anulou a vantagem reassumida aos 60’ e de novo desfeita (65’) com recurso ao VAR, repetindo-se o desfecho do primeiro jogo (2-2).

Na Liga C, grupo 3, o Cazaquistão bateu a Eslováquia por 1-0 e deu um passo importante rumo ao patamar superior, passando a dispor de quatro pontos de vantagem sobre os eslovacos havendo apenas seis em disputa. A quarta ronda determinou ainda a queda da Bielorrússia para o último lugar, de despromoção à Liga D, com apenas dois pontos, consequência da derrota por 2-0 frente ao Azerbaijão, em Baku. Os locais conseguiram o primeiro triunfo antes da viagem à Eslováquia, onde discutirão o segundo lugar do grupo.