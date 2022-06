Austrália bate Peru nos penáltis e está no Mundial de futebol pela sexta vez

Triunfo no play-off intercontinental de apuramento para o Qatar 2022 coloca os australianos no grupo da França, Dinamarca e Tunísia.

A Austrália qualificou-se nesta segunda-feira, pela sexta vez, para o Mundial de futebol, ao bater o Peru por 5-4, no desempate por grandes penalidades, no play-off intercontinental de apuramento para o Mundial2022 entre Ásia e América do Sul.

Em Al-Rayyan, no Qatar, e depois de 120 minutos sem golos, o guarda-redes Andrew Redmayne, entrado aos 119, foi o “herói”, ao parar o penálti de Alex Valera, qualificando os “socceroos”, que repetem as presenças de 1974, 2006, 2010, 2014 e 2018.

Os australianos têm como melhor classificação num Mundial o 14.º lugar de 1974, edição em que tombaram na primeira fase, enquanto em 2006 chegaram aos oitavos-de-final, fase em que perderam com a Itália (0-1), fechando a prova no 16.º posto.

Na fase final, a formação australiana vai ficar no Grupo D, juntamente com a campeã mundial, França, a Dinamarca e a Tunísia, tendo estreia marcada para 22 de Novembro, diante dos gauleses.

Apesar de pertencer à Oceânia, a Austrália é a sexta selecção da zona asiática a conseguir a qualificação, juntando-se a Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e ao anfitrião Qatar.