Segunda na TV: Santo António entre Variações, viagens e vikings

Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

Hollywood, 15h50

Em 2017, o universo futurista da banda desenhada francesa Valérian e Laureline foi transposto para o cinema por Luc Besson. Dane DeHaan e Cara Delevigne dão vida aos agentes que embarcam numa missão para proteger a metrópole Alpha. Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, John Goodman, Rutger Hauer e Mathieu Kassovitz também fazem parte do elenco.

O Estranho Caso de Benjamin Button

AXN Movies, 21h10

A partir do conto de F. Scott Fitzgerald, David Fincher filma a peculiar história de um homem (Brad Pitt) que nasce com 80 anos e vai regredindo na idade. Ganhou três dos 13 Óscares para que foi nomeado. Para além de Pitt no papel principal, conta com Cate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Jason Flemyng e Elias Koteas.

A Ciambra

RTP2, 23h23

Jonas Carpignanos assina este retrato realista de uma comunidade romani na Calábria, Itália. Pio Amato é um adolescente que leva uma vida de rua. Tendo como modelo o irmão mais velho, Cosimo, cedo recorre ao crime como estratégia de sobrevivência. Mas, um dia, Cosimo desaparece e o miúdo é obrigado a crescer e tornar-se o homem que durante tanto tempo quis provar ser.

Variações

RTP1, 23h46

O realizador João Maia investiu mais de 15 anos no projecto deste filme biográfico sobre os últimos anos de vida de António Variações. Com Sérgio Praia como protagonista, conta também com interpretações de Victória Guerra, Lúcia Moniz, Miguel Raposo, Madalena Brandão, Augusto Madeira e Filipe Duarte.

DOCUMENTÁRIOS

Viagem pelo Pacífico com Sam Neill

Odisseia, 16h

Estreia. Ao longo de seis episódios, debitados à segunda e à terça-feira, o actor Sam Neill vai do Taiti ao Havai, passando por outras paragens como Nova Zelândia, Austrália, Antárctida ou Alasca, à medida que refaz as viagens do capitão James Cook, o famoso navegador e explorador do século XVIII.

Vikings: Ascensão e Queda

National Geographic, 22h10

Estreia. Recorrendo a investigações e descobertas recentes, a série documenta a história dos guerreiros escandinavos numa perspectiva crítica da narrativa cristalizada, que “sempre foi contada de um ponto de vista unilateral e cristão”, sublinha a sinopse. Para começar, rastreia as origens e procura “perceber como o ataque a uma pequena comunidade religiosa na ilha sagrada de Lindisfarne, em 793 d.c., anunciou o início da Era Viking”. Há novo episódio a cada segunda-feira.

As Drogas da Alemanha Nazi

História, 22h15

Estreia. Narrado pelo actor Steven Berkoff, aborda a as experiências dos nazis com drogas, com especial foco na pervitina, uma poderosa metanfetamina dada aos soldados alemães durante a II Guerra Mundial. O documentário abre o ciclo Segundas de Guerra, que fica em exibição semanalmente, até ao final do mês, e que hoje traz também a série documental O Corpo do Ditador (às 23h14).

TEATRO

Enquanto Houver Santo António

RTP1, 15h17

Em 2020, quando as marchas populares de Lisboa se confinaram pela primeira vez em mais de 30 anos, Filipe La Féria e o canal público uniram forças para criar um Santo António de revista com quadros cheios de noivas, vendedores de manjericos, arcos, tronos, balões e muitas canções. No elenco surgem Simone de Oliveira, Marina Mota, Joaquim Monchique, José Raposo, Alexandra, Lenita Gentil, Maria Armanda, Anabela, Ricardo Ribeiro e Wanda Stuart.

INFANTIL

Shrek (V. Port.)

Fox Movies, 7h20

Um ogre verde com péssimo hálito e feitio, um asno que nunca se cala, um ameaçador (mas cheio de amor) dragão-fêmea, uma princesa que arrota como um guerreiro, um príncipe megalómano… São figuras deste calibre que habitam a oscarizada reinvenção do conto de fadas saída dos estúdios Dreamworks em 2001. Três anos depois chegava a sequela (para ver às 8h43) e, com ela, mais uma personagem inesquecível: o sedutor Gato das Botas.