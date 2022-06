Homem no hospital depois de ser atingido a tiro no Monte da Caparica

Foi atingido por dois disparos, na zona do abdómen. Deu entrada no Hospital Garcia de Orta.

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na zona do abdómen, na madrugada deste domingo, no Monte da Caparica, no concelho de Almada (Setúbal), e deu entrada no Hospital Garcia de Orta, revelou a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou à agência Lusa que o homem ficou ferido numa ocorrência que envolveu “disparos com arma de fogo na via pública”, no Monte da Caparica.

A GNR foi alertada para a ocorrência, por volta das 2h15, e deslocou -se ao local, mas, quando chegou, “a vítima já não se encontrava” na zona.

“Fomos alertados pelo Hospital Garcia de Orta”, no concelho de Almada, de que “tinha dado entrada na unidade um homem baleado, atingido por dois disparos, na zona do abdómen”, relatou a fonte.

A GNR contactou a Polícia Judiciária, que se deslocou ao local e está, agora, responsável pela investigação do caso, acrescentou a fonte da Guarda.