António Costa retoma agenda na segunda-feira em encontro com Boris Johnson

No dia 9 de Junho, o gabinete do primeiro-ministro cancelou a agenda do chefe do executivo por “motivos de saúde”.

O primeiro-ministro, António Costa, desloca-se na segunda-feira a Londres, depois de ter estado vários dias sem agenda por “motivos de saúde”, o que implicou a sua ausência das comemorações do 10 de Junho.

O retomar da agenda do chefe do executivo será marcado por uma deslocação à capital britânica “onde será recebido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson”, indica uma nota do gabinete do primeiro-ministro, enviada esta manhã às redacções.

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, deu conta da preparação de um acordo político global bilateral entre Portugal e o Reino Unido que seria fechado na segunda-feira, e cuja assinatura estava dependente da recuperação de António Costa, que anunciou o cancelamento da agenda no dia 9 de Junho.

Em declarações aos jornalistas a partir de Braga, onde na sexta-feira arrancaram as comemorações do 10 de Junho, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, contou que António Costa “voltou de Paris adoentado” na terça-feira e foi aconselhado pelo seu médico a descansar “dois ou três dias”, ou seja, até domingo. “Não é uma doença grave, mas está doente”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O encontro de António Costa com Boris Johnson realiza-se ao início da tarde de segunda-feira na residência oficial do primeiro-ministro britânico, 10 Downing Street.