Liz Cheney, o rosto da coragem

A sua coragem é ainda mais visível se comparada com a cobardia de tantos outros congressistas republicanos

1. Há frases que nos ficam imediatamente gravadas na memória, porque sintetizam de forma admirável uma realidade, ou porque expressam um sentimento colectivo. Ainda hoje repetimos de memória as frases com que Churchill mobilizou os britânicos em defesa da liberdade contra Hitler ou as palavras de De Gaulle na sua célebre comunicação radiofónica aos franceses, a 18 de Julho de 1940.