Mãe e filha mortas em incêndio em habitação em Rio Tinto, Gondomar

Duas mulheres, mãe e filha, morreram neste domingo num incêndio em Rio Tinto, no concelho de Gondomar. O fogo terá começado num quarto da habitação e a mulher mais velha ainda foi transportada para o hospital com vida, mas acabaria por não resistir.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que precisa que as vítimas são uma mulher com cerca de 40 anos e a sua mãe, com problemas de mobilidade. À Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou que a ocorrência foi registada na Rua da Venda Nova, em Rio Tinto, às 11h49, e cerca das 14h “o fogo estava já extinto.”

Além das duas vítimas mortais referidas pelo JN, o CDOS afirmou à Lusa que foram “também assistidos dois bombeiros”, na sequência do incêndio, cuja origem é ainda desconhecida.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto, Gondomar e São Pedro da Cova, bem como a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, no Porto.

Somam-se meios do INEM, PSP, Protecção Civil de Gondomar e a UNIP (equipa de psicólogos) do Norte.