Em dia de greves e bloqueios, saiba como chegar aos santos populares em Lisboa

Lisboa celebra amanhã o feriado de Santo António e a noite de domingo para segunda-feira é a escolhida para festejar. Os santos populares levam muitas pessoas ao centro da cidade que se espalham pelos vários arraiais. Mas atenção: para chegar à festa e para sair dela terá de contar com greves nos transportes públicos e ruas fechadas ao trânsito. O PÚBLICO reúne aqui os principais bloqueios que podem ser encontrados e algumas formas possíveis de os evitar.

Corte na Avenida da Liberdade a partir das 18h

“Sendo o desfile das marchas populares pela Avenida da Liberdade o seu ex-líbris, no dia 12 de Junho de 2022, esta artéria encontrar-se-á encerrada ao trânsito a partir das 18h, e o acesso ao centro da cidade e locais de arraial será condicionado no início da noite de 12 de Junho, visando permitir a circulação de pessoas nos diversos locais de festividades e diversão”, informou a Polícia de Segurança Pública em comunicado emitido no dia 9 de Junho.

A Câmara Municipal de Lisboa dá conta na sua página de condicionamentos ao trânsito em várias ruas de Lisboa a decorrer em algumas horas do dia de hoje, mas também segunda-feira, o dia em que se celebra o Santo António.

Supressão dos comboios

Decorre este domingo uma greve na CP que está a afectar a circulação de comboios. Entre as 00h e as 10h, tinham sido suprimidos 107 comboios, o que corresponde a 48% do total. A grande maioria das supressões aconteceu nos comboios urbanos de Lisboa — naquele período 71 destes comboios não circularam. A CP avisa que o dia 13 continua a ser um dia com perturbações, pelo que o regresso também poderá ser afectado.

Barcos parados

Um dos acessos para quem entra em Lisboa vindo da margem sul é o rio, mas os barcos da Transtejo que fazem a travessia fluvial estão parados desde sábado. Esta manhã, nenhum barco desta empresa atravessou o Tejo, tendo apenas saído um navio — uma obrigação dos serviços mínimos impostos pelo tribunal. Os trabalhadores da Transtejo param sábado e domingo, pela reposição do poder de compra e valorização dos salários, enquanto os da Soflusa juntam-se este sábado — a partir das 15h — e na segunda-feira à luta, informa a Lusa.

Metro não faz horas extra no Santo António

A estas paralisações junta-se o facto de o Metropolitano de Lisboa ter decidido não prolongar o seu horário de trabalho além da uma da manhã na noite de Santo António. Os trabalhadores estão em greve às horas suplementares e, portanto, optaram por não alargar o horário, como tinham feito antes da pandemia, quando as linhas Verde e Azul faziam mais horas de circulação nesta noite. Assim, se precisar de usar o metro conte com o seu horário normal, ou seja, até à uma da manhã de segunda.

Carris com reforços

Os autocarros de Lisboa estão a funcionar normalmente mas com adaptações de percurso por causa dos cortes de trânsito e com reforços em algumas carreiras como forma de colmatar a procura nesta noite. As informações sobre tudo o que muda na Carris podem ser consultadas na sua página na Internet.

Os transportes públicos são aconselhados pela PSP neste dia de festa. No entanto, existem outras formas de se deslocar: a pé, de bicicleta, transporte próprio, táxi e através das plataformas electrónicas de transporte.