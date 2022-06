A cidade está em festa e há marchas na Avenida. Os santos voltaram à rua

Na Avenida da Liberdade, que tem estado encerrada ao trânsito desde a tarde deste domingo, já começaram a desfilar as primeiras marchas populares. Mas as cores e a música não são um exclusivo desta artéria principal da cidade. As ruas de Lisboa, que durante os dois anos de pandemia não celebraram esta festa popular, voltaram a encher-se de ânimo e de lisboetas e turistas. Há arraiais em vários bairros, mesmo longe do centro histórico da capital.

Com a cidade em festa, ouve-se no Largo do Chafariz de Dentro, a voz de Amália Rodrigues a ecoar pelos caminhos estreitos e sente-se o cheiro das sardinhas que voltaram às brasas após dois anos sem Santos Populares.

Na bancada a vender manjericos, Sofia São João, de 49 anos, não contém a alegria que sente por ver o sorriso de quem passa por si. Para a comerciante, “é uma alegria estar de volta, ver pessoas e movimento”. Na colina íngreme de Alfama, nas escadinhas de São Miguel, o bairro ganha vida com as centenas de lisboetas e turistas que passeiam entre os becos e recantos do bairro mais antigo da capital.

Este ano, para chegar à festa e para sair dela há vários constrangimentos ao nível do trânsito e dos transportes. Vale a pena recordar alguns.