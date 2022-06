Problemas na Ferrari oferecem dobradinha à Red Bull em Baku

Os problemas mecânicos dos carros italianos hipotecaram as possibilidades de lutarem pela corrida, sobretudo no caso de Leclerc, que abandonou quando era líder.

Max Verstappen venceu neste domingo o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1. O neerlandês bateu o colega Sergio Pérez e os dois RedBull ficaram à frente dos Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton, numa corrida que ficou marcada pelos abandonos de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Os problemas mecânicos dos Ferrari hipotecaram as possibilidades de lutarem pela corrida, sobretudo no caso do piloto monegasco, que abandonou quando era líder.

Verstappen fica assim com 21 pontos de vantagem para “Checo” Pérez na classificação geral e 35 para Leclerc, que voltou a abandonar uma corrida quando era líder, algo que já lhe tinha acontecido em Espanha.