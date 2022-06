Benfica vence Sporting e vai à final da Liga de hóquei em patins

O Benfica juntou-se neste domingo ao FC Porto na final da Liga de hóquei em patins, ao superar o Sporting no pavilhão João Rocha por 7-5, após prolongamento, no quinto e último jogo das meias-finais do play-off.

Numa meia-final decidida no quinto e decisivo jogo, o Benfica acabou por fazer prevalecer as sucessivas vantagens alcançadas ao longo do encontro, que acabou por ir a prolongamento depois de o Sporting chegar aos 5-5 no último remate do jogo.

No tempo extra, os “encarnados” chegaram à vantagem em cima do intervalo, que conseguiram gerir até final, marcando o sétimo golo em cima dos 60 minutos.

Na final, o Benfica, que foi terceiro na fase regular, vai medir forças com o FC Porto, vencedor da fase regular, que, na sua meia-final, ultrapassou o Óquei de Barcelos por 3-0.