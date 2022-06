Mar de Marchis (1968-2022), o fantasma mais admirado da imprensa espanhola

A sua mais importante criação fez de Mar de Marchis um poço de curiosidade, até para os próprios jornalistas e colaboradores da revista que fundou, pessoas com quem falava regularmente, mas que nunca lhe viram o rosto. Foi da sua cabeça que surgiu a Jot Down, uma revista cultural que nasceu em 2011 — primeiro, só online e com um foco em entrevistas e textos de opinião — e que foi evoluindo com a premissa de fazer jornalismo cultural com tempo, uma espécie de The New Yorker à espanhola. Como imagem de marca deixou uma revista pensada a preto e branco, incluindo as fotografias que mantêm nos tons de cinzento a sua imagem de marca. A equipa foi-se formando com recurso ao telefone. Quando havia pedidos de encontros pessoais, Mar de Marchis escusava-se no mito que havia criado: estaria em viagem ou ocupada a representar, como advogada, empresas espanholas no estrangeiro. Nunca se apresentou em qualquer evento ou se mostrou disponível para receber quem a procurava.