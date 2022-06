Palcos da semana

Espinho faz o seu festival clássico (em qualidade e diversidade), o Seixal vira-se para o mundo e Lisboa prepara-se para abrir as portas da Cidade do Rock. Nas tábuas, o Praga reinventa A Sagração da Primavera com a Metropolitana. E ainda há FalaDura para retomar a palavra dita.

Do mundo para Miratejo

Brasil, Moçambique, Portugal, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São estes os países que se fazem ouvir em mais uma edição do Seixal World Music, um festival destinado a promover “a multiculturalidade, tolerância, integração e paz entre os povos, através da música”. No primeiro dia, esse propósito é entregue ao colectivo Ayom e a Selma Uamusse. O segundo fica nas mãos de Velha Gaiteira e Paulo Flores. Para o último estão reservadas as actuações de Mario Lucio & Os Kriols e Eneida Marta. No programa pré-concertos entram artesanato, gastronomia, exposições e outras animações, cortesia de um espaço dedicado às associações de imigrantes do concelho, onde também será lançado o livro II Encontro pela Paz - Pela Paz Todos Não Somos Demais.

SEIXAL Parque Urbano José Afonso (Miratejo)

De 17 a 19 de Junho, às 20h

Grátis

Palavra de festival

Um longo silêncio está prestes a ser quebrado. O FalaDura está de volta, depois de 19 anos de hiato, para fazer ecoar a palavra “dita, cantada, improvisada, arrancada, disparada”, enumera a organizadora Apuro - Associação Cultural e Filantrópica. A quarta edição do festival de spoken word arranca no Porto antes de rumar a Braga, onde se desenvolve a maior parte do programa. A condição feminina é o tema que o atravessa. A Palestina é o país em foco. É de lá que vêm as poetisas-performers Asmaa Azaizeh e Farah Chamma, esta a estrear o projecto Chamæleon, a meias com o brasileiro Liev. Listener, Buddy Wakefield, Capicua, Levi The Poet, Ana Deus e Regina Guimarães são outras presenças garantidas. Além de concertos e performances, o FalaDura manifesta-se em poesia nas ruas e cafés, em workshops, num ciclo de cinema documental e num convite ao público para que solte a própria voz num microfone (ou megafone) à disposição.

PORTO Coliseu Porto Ageas

Dia 16 de Junho, às 18h

Bilhetes a 10€ BRAGA Theatro Circo

De 17 a 19 de Junho, às 19h

Bilhetes de 4€ a 10€ Mais informações aqui

Sagração com orquestra e Praga

É motivado pela “vontade de trazer história para o palco e entender como ela reverbera na contemporaneidade fazendo da despedida a celebração” e tomando o “ritual sacrificial” como fio condutor, que o Teatro Praga pega numa das mais marcantes obras do século XX: A Sagração da Primavera. Composta por Stravinsky para os Ballets Russes de Sergei Diaghilev e originalmente coreografada por Vaslav Nijinsky, é agora reinventada por André e. Teodósio, Cláudia Jardim, Diogo Bento e J.M. Vieira Mendes, num espectáculo com figurinos de Joana Barrios e músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa como cúmplices.

LISBOA Centro Cultural de Belém

Dias 17 e 18 de Junho, às 21h e 19h, respectivamente

Bilhetes de 18€ a 30€ PORTO Rivoli

Dias 15 e 16 de Julho, às 19h30

Bilhetes a 9€

Um clássico com todos

Para começar, Ravel e o Jazz num diálogo do Belmondo Quintet com a Orquestra Clássica de Espinho. Para terminar, a junção do agrupamento à cantora de flamenco Estrella Morente. Está dado o tom para a diversidade de abordagens, a qualidade do cartaz e o cruzamento de géneros por que é conhecido o FIME - Festival Internacional de Música de Espinho. São 14 os concertos alinhados para a 48.ª edição. Real Filharmonía de Galicia, Dhafer Youssef, The Gurdjieff Ensemble, Vijay Iyer, Alice Sara Ott, Crosscurrents Trio, Ophélie Gaillard, Jean Rondeau, William Christie, Andreas Scholl fazem parte do lote.

ESPINHO Praça do Progresso e Auditório de Espinho

PORTO Igreja dos Carmelitas Descalços

De 17 de Junho a 30 de Julho

Bilhetes de 5€ a 10€ (excepto concertos na praça e na igreja, com entrada livre)

Cartaz completo aqui

Cidade do Rock a vários cantos

Depois da dura baixa que foi o cancelamento do concerto dos Foo Fighters – por causa da morte do baterista Taylor Hawkins –, o Rock In Rio recompôs o cartaz com a integração dos Muse. São eles que, juntamente com The National, Liam Gallagher e Xutos & Pontapés, fazem as honras de inaugurar o palco principal no próximo sábado. Ao longo desse fim-de-semana e do seguinte, a nona edição do festival (que foi adiada duas vezes) acolherá outros como Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Duran Duran, A-Ha, Anitta ou Post Malone. Isto só no Palco Mundo, porque há mais música (e comédia, videojogos, festas na piscina e até chefs) à escolha por todos os cantos da Cidade do Rock.