Mais de 400 mulheres portuguesas morrem por ano por cancro do ovário

O cancro do ovário é um dos que apresenta maior mortalidade devido ao diagnóstico tardio e à falta de sintomas específicos. Morrem mais de 400 mulheres todos os anos em Portugal e quase 600 são diagnosticadas com este cancro.

“É um cancro que aparece depois da menopausa, mas cada vez há mais mulheres com cancro do ovário antes da menopausa, como foi o meu caso”, conta Cláudia Fraga. É um cancro silencioso, com poucos sinais visíveis e com rápida progressão. Henrique Nabais, director da Unidade de Ginecologia da Fundação Champalimaud, diz mesmo que em três meses podemos passar de uma ecografia sem qualquer sinal para um tumor inoperável.