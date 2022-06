Guatemala: acção de limpeza num dos mais poluídos rios do mundo

Garrafas de plástico e montes de lixo de volta nas margens de uma praia outrora imaculada numa aldeia piscatória hondurenha. O lixo vem da vizinha Guatemala, trazido por um rio fortemente poluído. O rio Motagua, da Guatemala, corre da margem da capital do país, a Cidade da Guatemala, até ao Mar das Caraíbas.

O que antes foi um rio com um caudal forte e que abrandava, em algumas zonas, tornou-se um fio de água asfixiado pelo lixo. "Para onde quer que se olhe, as montanhas, a floresta, a linha costeira, é absolutamente impressionante... para mim foi muito chocante ver (a poluição)", disse Boyan Slat, o fundador de The Ocean Cleanup. Slat e a sua equipa estão numa luta contra o tempo para apanhar o lixo, estimado em cerca de 20 mil toneladas por ano, antes de este chegar ao mar.

"(Este) é provavelmente o rio mais importante do mundo quando se trata de poluição por plástico", diz Boyan Slat, adiantando que este rio contribui actualmente para cerca de 2% do total mundial de emissões de plástico para os oceanos.

O problema, explicam os responsáveis desta organização, nasce em grande parte num afluente do rio Motagua, conhecido como rio Las Vacas, que passa por um aterro sanitário urbano a norte da Cidade da Guatemala e que também sofre com despejo ilegal de resíduos, de acordo com o The Ocean Cleanup.

A organização instalou agora uma vedação em cadeia que abrange a largura do rio Las Vacas, criando uma espécie de barragem para deter o lixo antes de este chegar ao rio Motagua. Embora ainda não esteja totalmente operacional, a barragem artificial poder ser uma chave para interceptar o plástico, de acordo com a The Ocean Cleanup. Contudo, Slat assinala que uma solução a longo prazo reside numa gestão adequada dos resíduos.

"Se conseguirmos parar (o plástico) aqui, vai ser um grande sucesso para os oceanos", disse Slat. O rio Motagua é um rio da Guatemala com aproximadamente 400 quilómetros de extensão. Nasce na Guatemala central, a nordeste da cidade da Guatemala, e corre para nordeste e este, desaguando no golfo das Honduras. Os seus últimos quilómetros definem a fronteira entre a Guatemala e as Honduras.