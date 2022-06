As cicatrizes de Pedrógão são o desassossego de Maria, o corpo de Vítor e a resignação de Alzira

Vítor Neves lembra-se de tudo. Os últimos anos têm sido de adaptação. “No princípio foi um pouco difícil. Estava habituado a fazer coisas que agora não consigo”, diz, sentado no sofá de casa, numa aldeia de Castanheira de Pêra, não muito longe do terreno que comprou e que agora lhe ocupa os dias. “A mulher ainda ralha comigo, que eu não paro quieto”, atira, num sorriso reservado. Mas Vítor mantém consigo o mesmo princípio que o fez atravessar os meses no Hospital Rovisco Pais, na Tocha, onde esteve a recuperar das graves lesões que sofreu no incêndio de Pedrógão Grande, há quase cinco anos: “Uma pessoa tem de ter vontade. Se não tiver vontade, o que é que anda a fazer?”