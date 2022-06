Resposta a doentes com cancro cresceu em 2021 mas não compensou início da pandemia

A pandemia provocou “uma diminuição acentuada dos cuidados de saúde direccionados aos doentes com cancro”, aponta o estudo Disrupção em Oncologia por Força da Covid-19, desenvolvido pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), com o apoio da MSD Portugal. Apesar da melhoria que aconteceu durante 2021, o crescimento não foi considerado suficiente para compensar a actividade que não se realizou no primeiro ano de pandemia. A contratação de mais recursos humanos para o SNS e a criação de um plano de recuperação são algumas das recomendações para atenuar o problema.