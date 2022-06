Falta de professores será pior na região Centro

Até ao ano lectivo de 2030/2031, será necessário recrutar em média 3450 novos professores por ano para garantir que todos os alunos tenham aulas a todas as disciplinas, o que não tem acontecido nos últimos anos. No final deste ano lectivo, há ainda sete mil alunos que não têm professores a todas as disciplinas. No início do 3.º período, eram cerca de 20 mil.