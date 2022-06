Qual é o propósito de Rui Moreira?

Esteve bem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarar publicamente, na terça-feira, que recusava vetar o já malfadado Orçamento do Estado para 2022, como lhe pediu o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, numa audiência que se realizou na segunda-feira. O Presidente da República fez questão de explicar o óbvio. Teria “um custo enorme” devolver ao Parlamento um Orçamento do Estado de que o país está à espera há mais de meio ano, depois de ter sido chumbado a 27 de Outubro pelos deputados do PSD, Chega, IL, BE, PCP e BE.