As torres salva-vidas, quase alienígenas, de Miami

Consagradas entre os turistas, as fotografias junto às torres de salva-vidas em Miami Beach tornaram-se um ritual de passagem. Decidido a trazer um novo olhar sobre as construções, o fotógrafo americano Tommy Kwak “examinou metodicamente as mais de 30 torres” do litoral da Flórida, no fotolivro Lifeguard Towers: Miami.

As estruturas que se tornaram símbolos da revitalização do sul do país foram projectadas depois de o furacão Andrew destruir vários postos dos nadadores salvadores, em 1992. A pedido do governo, o arquitecto William Lane projectou cinco postos coloridos para substituir os que foram levados pelo ciclone. Quase 20 anos depois, o estúdio de arquitectura foi convidado a renovar as 36 torres que estão localizadas desde o South Point Park até à 86th Street.

Com enquadramentos semelhantes e cenários mínimos, Tommy Kwak pretende “criar um catálogo das estruturas” para “destacar as características únicas de cada torre”. “Quando vistas juntas, lado a lado, as imagens convidam a apreciar e comparar as paletas de cores eléctricas e as formas excêntricas”, escreve o artista, num comunicado enviado ao P3.

A obsessão pelas estruturas começou em 2019, quando Kwak estava a viajar pela cidade para comemorar o seu aniversário. “Eu saía de manhã bem cedo, como costumo fazer, para sair e fotografar”, conta o artista, nas redes sociais. “Numa manhã, deparei-me com a torre rosa e imediatamente fiquei fisgado.”

No encontro de ângulos, simetrias e cores, os retratos das praias de Miami “celebram uma espécie de beleza efémera e, ao mesmo tempo, transformam essas entidades em formas mais gráficas”. Em 2021, a série de fotos concedeu ao artista o prémio de melhor fotografia do ano pelo Prix de la Photographie, além de uma distinção nos Fine Art Photography Awards.