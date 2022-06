A agonia do Cineclube do Porto

O texto assinado por Ana Carneiro, presidente da Direcção do CPC-CCP (Clube Português de Cinematografia – Cineclube do Porto), publicado em 3 de Junho de 2022, é uma ficção e revela desconhecimento (ou ignorância?) sobre o papel do Cineclube, dantes o maior da Península Ibérica, cerca de 3500 associados, um enorme prestígio internacional.

Hoje, o CPC-CCP não tem sede, o acervo documental, bibliográfico e patrimonial foi doado e transformou-se numa “vistosa caixa de correio” sem honra nem glória. O Cineclube sobrevive de memórias, do esforço e dedicação de milhares de associados que, ao longo dos anos e, em especial, na Ditadura, lutaram por manter a instituição como uma escola de Resistência e onde se aprendia a ver e a fazer Cinema.

Resumindo: o CPC-CCP é uma caricatura. Não tem qualquer relação afectiva e cultural com a cidade. Vive numa “bolha”. Não morreu, está em agonia. E já não reivindica seja o que for. Até desistiu de lutar pela Cinemateca do Porto, a grande homenagem que podiam prestar a Henrique Alves Costa. Se tivessem memória e gratidão.

Manuel Vitorino, antigo cineclubista do CPC-CCP e coordenador do livro A Vida é um Sonho – Histórias e Memórias do Cineclube do Porto

Violações da ética jornalística

Na quinta-feira, um programa da SIC (“Essencial”) de grande divulgação mostrou uma criança a revelar sintomas de sofrimento mental com o maior detalhe. Do ponto de vista ético, é totalmente inaceitável a revelação pública da intimidade de uma criança. Se é verdade que existe uma carência importantíssima de serviços de apoio à saúde mental, como ficou claramente demonstrado num relatório do Conselho Nacional de Saúde no ano passado, não se podem utilizar elementos não éticos para fazer valer os argumentos. Penso que a apresentadora deste programa, que tantas vezes tem feito criticas apropriadas a carências nacionais, deve retractar-se em relação a estas violações da ética jornalística. Não ficaria mal que se tivesse feito referência a esse relatório do Conselho Nacional de Saúde, que é público e aponta as carências que existem neste domínio.

Alexandre Castro Caldas, coordenador do Conselho Nacional para as Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa

A redução dos beneficiários da ajuda alimentar

O Jornal de Notícias informou que em 20 de Março passado o Governo deu instruções aos técnicos competentes para reduzir o número de beneficiários da ajuda alimentar de 120 mil para 90 mil. Face a toda a surpresa com que tal notícia foi recebida por todos – porque, convém não esquecer, a situação de muitas famílias está pior em função da inflação existente –, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, veio afirmar que não vai ser retirada ajuda a ninguém.

Estou confuso. Mudaram os critérios (e não por acaso), querem que o número de beneficiários baixe de 120 mil para 90 mil e ninguém vai perder a ajuda alimentar que actualmente recebe? Os membros do Governo, deste ou de outro qualquer, têm que falar verdade e não podem usar artimanhas de linguagem para enganarem os portugueses. Uma mentira é sempre uma mentira. Vão ou não muitos portugueses perder o auxílio alimentar que actualmente recebem e que tanta falta lhes faz?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Recursos naturais

Os recursos naturais estão a escassear de ano para ano. O planeta Terra não consegue regenerar-se de modo a satisfazer o ser humano, que, cada vez mais, consome o que não pode ser reposto atempadamente.

Apesar de a humanidade ser mais culta e quiçá mais racional, nunca foi tão inculta na gestão e preservação da sua própria habitação. O seu elevado consumo vai para além do aceitável. Os humanos são cada vez mais, mas as assoalhadas vivenciais são as mesmas em quantidade face a tanta procura ocupacional e tão pouco zelada.

O Globo terrestre deveria ser o dobro do que é e sempre foi, a fim de fazer face a tanto e continuado desperdício, provocado por um viver desviante, em que os usufrutuários não se preocupam com o futuro da espécie, mas desfrutando “criminosamente” do seu presente.

José Amaral, V. N. Gaia