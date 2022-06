Autoridades procuram homem de 26 anos que caiu ao rio Tâmega em Amarante

Um homem de 26 anos está a ser procurado pelas autoridades depois de, hoje à tarde, ter caído ao rio Tâmega, em Amarante, no distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da GNR.

A fonte não revelou, contudo, as circunstâncias da ocorrência, cujo alerta foi dado às 16h49.

Contactados pela Lusa, os Bombeiros de Amarante explicaram que, no local, estão também os Sapadores do Porto com uma equipa de mergulhadores a ajudar nas buscas. No local do incidente, estão 21 operacionais apoiados por oito viaturas.