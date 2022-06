O regresso dos exames nacionais. Breve guia para os próximos dias

Por causa da pandemia e do impacto que ela teve no ensino, as provas nacionais continuam a não ser, para a generalidade dos alunos, provas de conclusão do ensino secundário, mas sim provas de acesso ao ensino superior. A medida excepcional criada com a covid-19 continua assim em vigor. Ou seja, os alunos que estão a concluir o 11.º ou o 12.º ano têm de fazer apenas aquelas provas de que necessitam para se candidatarem ao ensino superior (o leque de provas de ingresso varia conforme os cursos). Já alunos com classificação interna (a que é dada pelos professores no final do ano) inferior a 10 valores devem realizar, como alunos autopropostos, o exame final nacional da disciplina para obter aprovação. A nota final da disciplina corresponderá, nestes casos, à nota do exame. É ainda permitida a realização de exames finais nacionais para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação de prova de ingresso.