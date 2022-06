Um tinto “arcaico” mas perfeito para os dias de hoje

Natus é o nome de um novo vinho do Alentejo, criado pelo enólogo Hamilton Reis, ex- Cortes de Cima e agora responsável pelos vinhos da Herdade do Mouchão. O Natus, de nascido, não de natural, nasce no sopé sul da serra do Mendro, na Vidigueira, numa vinha situada mesmo junto à casa onde Hamilton Reis, oriundo do Porto, vive agora com a sua família. É, pois, um vinho de vigneron.