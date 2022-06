Juíza arquiva queixa por alegada violação de Cristiano Ronaldo nos EUA

A queixa contra o futebolista Cristiano Ronaldo sobre a alegada violação da norte-americana Kathryn Mayorga, em 2009, em Las Vegas, e sobre a validade de um acordo de confidencialidade sobre o caso foi arquivada nos EUA. Em causa, está a tentativa da defesa da mulher de usar documentos roubados — detalhando discussões privadas entre Cristiano Ronaldo e os seus advogados — para provar que o futebolista violou o acordo de confidencialidade antes de Mayorga e que a ex-modelo não estava apta, à altura dos factos, a assinar o documento.

A juíza norte-americana Jennifer Dorsey decidiu arquivar o caso na passada sexta-feira, devido à “conduta de má-fé” do advogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall. A informação foi avançada este sábado pela estação britânica Sky News que cita um documento de 42 páginas a detalhar a decisão.

Dorsey acusa Stovall de “abusos e evasão flagrante ao processo judicial” — como consequência “Mayorga perde a sua oportunidade de prosseguir com este caso”. “Considero que a obtenção e a utilização contínua destes documentos foi de má-fé”, resumiu a juíza, notando que os documentos tinham sido obtidos de forma ilícita.

A decisão chega quase três anos depois de a justiça norte-americana concluir que as alegações de crime sexual ocorrido há dez anos não podiam ser comprovadas. Em Outubro de 2020, no entanto, a juíza Jennifer Dorsey informou que ia marcar uma data em tribunal para decidir se o acordo entre o jogador e a ex-modelo era válido.

Caso foi denunciado em Agosto de 2018

Em Agosto de 2018, Kathryn Mayorga, uma ex-modelo e professora, veio a público denunciar uma alegada violação que teria sofrido em 2009, em Las Vegas, por parte do futebolista português. O episódio foi avançado numa entrevista da modelo com a revista alemã Der Spiegel: a norte-americana alega que terá sido obrigada a praticar sexo anal num quarto de hotel pelo futebolista.

Mayorga diz que pediu a Ronaldo para parar várias vezes no contexto de uma relação até ali consentida, mas o português terá continuado. Mayorga tinha 25 anos; Ronaldo, 24.

A norte-americana apresentou queixa na polícia de Las Vegas, mas a investigação foi abandonada porque a modelo não identificou o seu alegado agressor pelo nome, nem disse onde ocorreu o incidente.

O português alega que a relação terá sido completamente consensual.

O acordo de confidencialidade

Mayorga diz que manteve o silêncio durante anos devido a um acordo de confidencialidade assinado com a estrela do Manchester United. No entanto, numa queixa apresentada em 2018, no estado de Nevada, a norte-americana alega que Ronaldo violou o acordo de confidencialidade antes de a Der Spiegel ter publicado a reportagem O Segredo de Cristiano Ronaldo. A defesa da mulher baseava-se em documentos disponíveis do portal de denunciantes Football Leaks.

A equipa legal de Cristiano Ronaldo sempre argumentou que os documentos mencionados pela equipa de Mayorga tinham sido obtidos em fugas e roubos de dados. A norte-americana pretendia que Ronaldo a compensasse com um valor superior aos 375 mil dólares (cerca de 356 mil euros à taxa de câmbio actual) que terá recebido para manter o silêncio sobre o alegado incidente.

A juíza Jennifer Dorsey seguiu as recomendações do juiz Daniel Albregts que tratou das decisões preliminares do caso e acusou Leslie Mark Stovall, o advogado, de tentativas “abusivas” de tornar público o acordo de confidencialidade.

Stovall mantém que Kathryn Mayorga não quebrou a sua parte do acordo. O advogado acrescenta que a norte-americana tinha dificuldades de aprendizagem quando era mais nova e foi pressionada pelos advogados e representantes de Ronaldo a assinar um acordo de confidencialidade em 2009 — um acordo que não terá sido a primeira a desrespeitar.

Ronaldo, agora com 37 anos, é uma das estrelas desportivas mais bem pagas do mundo, vestindo a camisola pelo Manchester United e Portugal. Passou vários anos no Real Madrid, em Espanha, e na Juventus, em Itália.