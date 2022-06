El Salvador, a história de uma goleada

Passaram 40 anos desde o 10-1 com a Hungria no Espanha 82, o resultado mais desnivelado de sempre em Mundiais de futebol.

Bombas por todo o lado, cortes de energia, atentados, morte. Foi assim a vida em El Salvador, entre 1979 e 1992, 13 anos de guerra civil entre um Governo que resultou de um golpe militar apoiado pelos EUA e a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN) que provocaram mais de 75 mil mortos. Imagens da época mostram pessoas a andarem na rua e crianças a irem para a escola com panos brancos, numa tentativa impossível de normalidade no meio da guerra. Mas havia um momento em que tudo parava: quando jogava a selecção. O futebol era uma trégua respeitada por soldados do Governo e guerrilheiros da FMLN.