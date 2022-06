Alemanha e Inglaterra desiludem na Liga das Nações

As duas selecções somam maus resultados na competição.

A Alemanha foi capaz de repor a igualdade perante uma Hungria que cedo se adiantou no marcador, em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações disputado neste sábado, em Budapeste, mas não conseguiu ir para além disso, somando o seu quarto empate consecutivo.

Se é verdade que a selecção germânica ainda não perdeu com Hansi Flick como seleccionador, também é verdade que estão numa delicada terceira posição nesta competição, onde nunca conseguiu estar na final. E, nesta edição da Liga das Nações, ocupa apenas o terceiro lugar do grupo, tendo sofrido golos em todos os jogos.

A Hungria marcou logo aos seis minutos depois de um alívio incompleto de Manuel Neuer a um cabeceamento de Roland Sallai e que Zsolt Nagy aproveitou para inaugurar o marcador. Mas apenas três minutos depois Hofmann voltou a nivelar o resultado. Hofmann teve hipótese de desfazer a igualdade já no segundo tempo, mas optou por servir Timo Werner e a ocasião perdeu-se.

Mas foi a Hungria quem esteve por cima no jogo e Manuel Neuer esteve muito em jogo, com várias defesas difíceis. Basta referir que a Hungria acabou o jogo com sete remates à baliza contra apenas um dos alemães.

Já a Inglaterra voltou a desiludir nesta Liga das Nações e está em “maus lençóis” na competição, depois de empatar a zero, em casa, com a Itália. Aliás, a selecção orientada por Gareth Southgate ainda não venceu qualquer jogo desde que começou a sua participação na prova.

Frente a uma Itália que lidera o grupo, o jogo foi muito desinteressante e foram escassas as ocasiões de perigo junto de cada uma das balizas, num estádio de bancadas vazias por causa de uma sanção importa pela UEFA devido a problemas entre adeptos na final do Euro 2000 entre as duas selecções.

Mesmo assim, foi Aaron Ramsdale o guarda-redes que teve mais trabalho, fazendo pelo menos duas defesas cruciais ainda no primeiro tempo a iniciativas de Sandro Tonali e Matteo Pessina. Já a Inglaterra, que teve o seu goleador Harry Kane no banco até ao minuto 65, o mais próximo que esteve de marcar foi u num remate de Mason Mount à barra. Também Raheem Sterling, já no Segundo tempo, desperdiçou uma boa ocasião para a Inglaterra, mas tirando isso, os ingleses mais nada fizeram.