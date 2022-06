O novo Museu Nacional em Oslo é uma viagem em direcção à luz

Quando nos aproximamos do novo Museu Nacional de Arte, Arquitectura e Design, que neste sábado abrirá as portas ao público em Oslo, na Noruega, vemos um edifício horizontal em pedra cinzenta, uma ardósia norueguesa habitualmente usada nos telhados, recortado por grandes janelas com caixilharia em bronze. Pontualmente, espalhadas na fachada, estão plantadas heras com folhas muito verdes. Com os seus 54.600 metros quadrados de área útil, há quem veja no edifício, o maior museu de arte dos países nórdicos, “um bunker”.