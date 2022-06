Guarda. Detido suspeito de abusar de criança refugiada da Ucrânia

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve um homem, estrangeiro, com a idade de 41 anos, “fortemente indiciado pela prática, em finais do mês passado, de um crime abuso sexual de uma criança com seis anos de idade, refugiada da Ucrânia”.

Os alegados factos “ocorreram no interior de um centro de acolhimento de refugiados e de outros cidadãos estrangeiros, da cidade da Guarda, onde autor e vítima residiam àquela data”, informa a PJ em comunicado divulgado esta sexta-feira.

O detido ficou em prisão preventiva até que “sejam encontradas condições de sujeição do mesmo à obrigação de permanência em habitação, com aplicação de pulseira electrónica”.