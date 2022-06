Mais mulheres em lugares executivos: “Finalmente conseguimos. É um resultado histórico”

Embora tenha sido uma negociação “difícil” e não tenha a “ambição” que gostaria, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho classifica como “histórica” a aprovação da directiva “Women on Boards”, que estava bloqueada no Conselho Europeu há dez anos. Portugal já cumpre as metas previstas, mas ainda “há muito a fazer”, segundo a social-democrata.

O Conselho Europeu aprovou esta terça-feira a directiva “Women on Boards” que pretende reforçar a igualdade de género nos conselhos administrativos das grandes empresas. Com esta medida, as mulheres poderão agora ocupar 40% dos cargos não-executivos ou 33% dos cargos executivos e não-executivos no sector empresarial. “Tenho de confessar que não tinha muita esperança, mas finalmente conseguimos. É um resultado histórico”, garante ao PÚBLICO Maria da Graça Carvalho, eurodeputada do PSD e membro da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género, que acompanhou o processo enquanto relatora-sombra da iniciativa.