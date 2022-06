O racismo das grandes e o das pequenas coisas

Ainda no mês passado veio a público que o Tribunal da Relação de Lisboa não considerou racistas as publicações de Mário Machado no Twitter quando era dirigente do movimento NOS. Nessas publicações, Mário Machado escreveu que não aceitava imigrantes de origem africana, mas os juízes desembargadores consideraram que foram publicações feitas “numa perspectiva de crítica à lei da nacionalidade e não a uma questão rácica ou de inferioridade cultural”.