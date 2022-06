Superprotecção, um rumo a inverter

Por muito optimistas que sejamos, importa reconhecer que o mundo está cada vez mais perigoso e que atravessamos um dos momentos mais complicados da história da humanidade. Assim, entre as razões para o sucedido, permitam-me aludir à crise climática, à ameaça da guerra nuclear, ao crescente autoritarismo, à deterioração da democracia e à insegurança existente no mundo. Por isso, não surpreende que uma das tendências nas sociedades consista na educação que os pais vêem como mais pertinente para os seus filhos. Contexto que, na maioria dos casos, confina-se à casa e à escola e é associado à obesidade e à depressão. E, mediante esta questão preocupante e complexa, o aparecimento de vozes a alertar para a necessidade de mudanças e atitudes comportamentais a nível do paradigma educacional faz todo o sentido. Advogam as muitas vantagens que há em brincar no exterior e das actividades lúdicas na natureza que ajudam a superar medos, a aprender regras, a aumentar a criatividade, a reforçar o sistema imunitário e a valorizar a autoestima. Porém, neste contexto, como é compreensível, acresce que os mais novos não podem ser vítimas dos horários dos adultos, da insegurança existente nos locais onde nasceram e aprisionadas dentro de quatro paredes pelas tecnologias de comunicação. Enfim, tenhamos consciência disso, uma vez que a superprotecção é uma situação constrangedora no processo evolutivo das crianças e isso terá repercussões doravante.

Manuel Vargas, Aljustrel

Párias em Portugal?

Portugal ainda tem uma Constituição, e com belos princípios, mas não falta quem ignore esta realidade, como acontece com sucessivos governos, e ainda mais com a União Europeia. Lê-se no magno, mas incógnito, diploma que “todos têm a mesma dignidade social”, “o sistema de segurança social protegerá os cidadãos… em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência”. Entretanto, uma tal Isabel Jonet é que é a mais mediática cumpridora destes deveres do Estado, pedinchando comidinha aos mais misericordiosos cidadãos a fim de a distribuir aos pobrezinhos. Mas o que isto significa é que os pobres que se vêem sujeitos a estes procedimentos esmoleres, em vez de se sentirem compensados pelo Estado por um direito que têm enquanto cidadãos, são tratados como excluídos do sistema económico-político, ou seja, como párias sem qualquer dignidade. Seguramente ninguém acreditará que a senhora Jonet consiga juntar alimentos de valor tão exponencial que o Estado não consiga disponibilizar até muito mais para cumprir, e até melhor, idêntica função. Por que trata então as vítimas da miséria de forma tão miserável?!

António Reis, Vila do Conde

Médico de família

Até onde vai parar a saúde de todos nós, portugueses? Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, há mais de 1,4 milhões de utentes sem médico de família. Segundo consta, é um número superior aos 1,1 milhões que o Conselho de Finanças Públicas tinha avançado, num relatório agora divulgado. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar o maior volume de utentes sem médico de família, representando cerca de 70% do total deste universo em 2021. No fundo há uma grande verdade, o lucro dos hospitais privados, ano após ano, tem vindo a aumentar.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

Referendar é não confiar na democracia (representativa)

Democracia, o oposto da ditadura, é o “poder” da população representado através do voto nos eleitos “democraticamente”. Em democracia os eleitos “cuidam” de legislar e governar, espera-se, no interesse de bem “servir” a população que os elegeu. Quando se começa a exigir referendos, é o exemplo claro e de não se confiar em quem elegemos. Por cada referendo proposto, e mais, por cada referendo efectivado, maior o golpe dado na democracia representativa.

Pelo que, o referendo é uma “luminosa e inequívoca” prova de que a população se substitui, directamente, aos eleitos “democraticamente” para expressar e conseguir o que pretende em dado momento para o seu país.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto