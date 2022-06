Brad Pitt e Lewis Hamilton unidos pela Fórmula 1

Um está entre as estrelas maiores de Hollywood. Outro, fez história na Fórmula 1. Agora, vão unir esforços sob a batuta do realizador Joseph Kosinski num filme que terá como cenário a prova rainha do desporto automóvel.

O actor Brad Pitt, que soma sete nomeações nos Óscares, e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial da modalidade, vão ser figuras centrais num novo filme do realizador Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). O tema, claro, é a prova rainha do desporto automóvel, mas os papéis dos dois serão muito diferentes: a Pitt caberá vestir a pele do protagonista; a Lewis Hamilton, assumir um dos lugares como produtor do novo projecto da Apple TV, cujo nome ainda não foi anunciado, avança a revista Deadline.

Ainda sem data de estreia, o filme conta com Brad Pitt no papel de um piloto de Fórmula 1 reformado que volta à actividade para competir contra os melhores e ao lado de uma jovem promessa.

A produção resulta de um acordo com a Apple que se situa entre os 130 e os 140 milhões de dólares (122-132 milhões de euros), depois de uma disputa competitiva para produzir o novo filme, que incluiu outras gigantes do streaming como Netflix e Amazon. Para além de Hamilton, estão envolvidos na produção o reconhecido Jerry Bruckheimer, de filmes como Top Gun​, Pearl Harbor e Piratas das Caraíbas ou de séries como C.S.I. ou Lucifer, e a Plan B.

O acordo para o novo projecto de Pitt constitui o segundo grande negócio para o actor em menos de um ano. Em Setembro de 2021, a Apple chegou a acordo para uma produção dirigida por Jon Watts, conhecido pelas mais recentes sequelas de Homem-Aranha. O filme ainda não tem um nome definido, mas vai ser protagonizado por Pitt e por George Clooney.

Anteriormente, segundo a Deadline, o actor de Clube de Combate já tinha estado para protagonizar um filme de corridas de automóveis, baseado na peça Go Like Hell, cuja direcção ia ficar a cargo de Joseph Kosinski — que, tal como o actor, é representado pela Creative Artists Agency (CAA), que esteve envolvida no leilão do novo projecto. Contudo, a produção acabou por dar lugar a Ford v Ferrari, que conta uma outra versão da mesma história. Em vez de Brad Pitt e de Tom Cruise como protagonistas, as posições foram ocupadas pelos actores Christian Bale e Matt Damon.

Brad Pitt ganhou, em 2020, o seu primeiro Óscar na área da representação, de Melhor Actor Secundário, por Era Uma Vez em... Hollywood — na sua estante há, porém, uma outra estatueta, de Melhor Filme, por 12 Anos Escravo. Seguem-se agora, para além do filme sobre Fórmula 1, produções como Bullet Train: Comboio Bala e Babylon, a ser lançados ainda este ano. Também Lewis Hamilton vai ganhando terreno no mundo do cinema, tendo chegado a acordo com a Apple em Março para um documentário sobre o seu percurso. No passado, chegou a aparecer em filmes como Carros 1, Carros 2 e Zoolander 2. “Eu não sei se alguma vez vou ser bom em filmes, mas vou tentar”, confessou em entrevista à ESPN em 2019, um ano antes de ter sido escolhido como um dos dois Homens do Ano pela revista GQ (o outro foi o capitão britânico Tom Moore que, no início da pandemia, conseguiu angariar milhões para o Serviço Nacional de Saúde do seu país)​

Texto editado por Carla B. Ribeiro