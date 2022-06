Apoio às micro e pequenas empresas só mobilizou 3,3% do previsto no OE 2021

Governo regulamentou linha de crédito com cinco meses e meio de atraso e 100 milhões em vez dos 750 milhões que estavam no OE. A banca acabou por emprestar apenas 25 milhões.

A linha de apoio às micro e pequenas empresas afectadas pela covid-19 mobilizou apenas 3,3% do montante máximo que tinha ficado inscrito no Orçamento do Estado (OE) de 2021.